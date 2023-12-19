Общество 19 декабря 2023, 10:58 Сервис «Пакет»: треть россиян планируют потратить на новогодний стол от 4 до 5 тысяч рублей

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Аналитики сервиса «Пакет» от X5 провели опрос и выяснили, сколько россияне намереваются потратить на новогодний стол. Результаты исследования опубликовал RT.

Так, 31% респондентов собирается выделить сумму от четырех до пяти тысяч рублей, 25% — от шести досеми тысяч, 16% — от восьми до 10 тысяч. Только 8% участников заявили, что праздник им обойдется в сумму от 11 до 15 тысяч.

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В список основных статей расходов попали икра, крепкий алкоголь и горячие блюда. Большинство опрошенных планируют сэкономить на покупке продуктов, например с помощью кешбэка.