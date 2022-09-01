Сервис отказа от распространения личных данных предложили ввести на «Госуслугах» | 360°

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Сервис отказа от распространения личных данных предложили ввести на «Госуслугах»

Минцифры захотело открыть на «Госуслугах» сервис отказа от распространения личных данных

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Многие сайты и платформы при обработке запросов пользователей просят у них личные данные. Поэтому на «Госуслугах» необходимо запустить сервис, который позволит россиянам отзывать разрешения на использование такой информации. Как сообщило РИА «Новости», с таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с правительством.

Министр подчеркнул, что ведомство предлагает создать в личном кабинете пользователя «Госуслуг» специальный раздел с указанием сайтов, которые получили согласие на использование личных данных. Так человек сможет отозвать каждое из них, а организация — удалить из своей базы.

«Здесь требуется немного законодательно отрегулировать данную историю, сделать реестр таких согласий», — заявил Шадаев.

Он пояснил, что обычно люди не помнят, кому именно они дали право распоряжаться своими персональными данными. Кроме того, нет закона, по которому это согласие можно было бы отозвать и удалить о себе информацию из базы данных организации.

У жителей Подмосковья есть возможность скачать и установить на свои мобильные телефоны приложение госуслуг Московской области. Только с начала этого года его скачали и установили уже порядка 218 тысяч раз.

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