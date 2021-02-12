Сервис онлайн-подбора одежды по 3D-модели тела запустят в России

В ближайшие три года в России запустят сервис онлайн-подбора одежды по 3D-модели тела. Такая технология позволит онлайн-магазинам сократить число возвратов товара. Об этом рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Такой проект уже развивается в рамках формируемого рынка WearNet НТИ. Компания Texel уже разработала программу на основе технологий искусственного интеллекта и собственной уникальной базы изображений 3D-сканирования из 25 стран мира», — передал ТАСС сообщение НТИ.

Над программой работали российские ученые. В ней создается 3D-модель пользователя на основе введенных данных: рост, вес, возраст, тип фигуры. После ключевые обмеры определяются автоматически.

Эти показатели сопоставляются с размерными сетками разных брендов. В конце пользователь получает рекомендацию по подходящему ему размеру одежды. Если загрузить фото покупателя, то программа покажет, как выбранная вещь будет на нем сидеть.

Запуск сервиса запланирован на 2024 год. Эксперты считают, что программа также поможет сократить расходы компаний на разработку коллекций и упростит заказ одежды индивидуального пошива в ателье.