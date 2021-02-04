Сервис о долгах запустили на госуслугах

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) запустила на портале госуслуг новый сервис. С его помощью за несколько секунд можно будет узнать о долгах, ходе исполнительного производства и наложенных ограничениях.

«Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минцифры России со ссылкой на ФСПП.

Чтобы отправить запрос, нужно указать номер исполнительного производства. В ответе будет информация о причине и сумме долга, наложенных ограничениях и действии приставов по исполнительному производству.

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев отметил, что сервис работает быстро: в 90% случаев он выдает ответ в пределах трех секунд. В ведомстве напомнили, что через портал госуслуг можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление.