Общество 10 августа 2023, 15:52 Сервис «Литрес»: среди экранизаций больше всего россиян расстроил финал сериала «Игра престолов»

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Аналитики сервиса «Литрес» в результате опроса выяснили, что большинство россиян расстроились из-за финала сериала «Игра престолов» по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Об этом написал сайт KudaGo.

Другим опрошенным не понравилась экранизация романа «Анна Каренина» Льва Толстого, где актриса Кира Найтли исполнила главную роль. В тройку худших фильмов попала кинокартина «Я — легенда» по роману Ричарда Мэтисона, сообщил «Петербургский дневник».

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Среди российских экранизаций худшими назвали фильмы «Ночной дозор», «А зори здесь тихие…», «Гоголь. Вий», «Похороните меня за плинтусом».