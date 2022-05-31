Сервис «Яндекс.Еда» опроверг информацию о новой утечке данных курьеров

Сервис «Яндекс.Еда» опроверг информацию об утечке данных о курьерах. Об этом сообщил ТАСС.

«Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали», — отметили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что после произошедшего инцидента все системы сервиса прошли многоуровневый аудит безопасности. Также «Яндекс» ужесточил политику хранения данных и ограничил число сотрудников, имеющих доступ к чувствительной информации.

Представитель компании уверил, что доступ к аккаунтам курьеров получить невозможно. Что касается хешей из утечки, то они относятся к деактивированному приложению.

Ранее сообщалось, что в Интернет попали списки курьеров служб доставки Delivery Club и «Яндекс.Еда» — всего порядка 1,2 миллиона фамилий, телефонов и адресов.