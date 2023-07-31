Общество 31 июля 2023, 17:52 Сервис hh.ru: около 45% компаний Петербурга высоко ценят IT-образование кандидатов, полученное ими в вузах

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В пресс-службе сервиса hh.ru рассказали, что не менее 45% петербургских компаний при поиске кандидата на работу высоко оценивают его IT-образование, полученное в высшем учебном заведении. Об этом написала Neva.Today.

Около 22% работодателей сообщили, что больше доверяют соискателям с техническим образованием, нежели специалистам с профильным высшим.

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Некоторые организации отметили, что готовы рассмотреть кандидата без диплома вуза, но с большим опытом работы в необходимой им сфере деятельности.