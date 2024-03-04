Общество 04 марта 2024, 17:18 Сервис «Электронная подача документов в суд» заработал на сайте «Госуслуги» РИА «Новости»

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На сайте «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Теперь россияне могут онлайн подавать иски, жалобы, ходатайства и другие обращения, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Обратиться можно в суды общей юрисдикции или Верховный суд. Кроме того, через сервис можно оплатить госпошлину.

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«Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки», — указано на сайте.

Принятое обращение суд зарегистрирует за пару часов. Затем в личном кабинете пользователя появится специальный номер для отслеживания статуса обращения. Срок рассмотрения может занять как несколько дней, так и несколько месяцев.

Скоро с помощью госуслуг россияне также смогут установить самозапрет на кредиты, чтобы защитить себя от мошенников и лишних трат. После регистрации гражданин подаст электронное заявление, а информация автоматически поступит во все бюро кредитных историй.