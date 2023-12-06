Общество 06 декабря 2023, 12:47 Сервис «Едадил»: новогодние ели из резины являются безопасными и выглядят натурально

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Искусственная новогодняя ель — долгосрочное вложение. При должном хранении такое дерево прослужит несколько сезонов. Эксперты сервиса «Едадил» рассказали, на что необходимо обратить внимание при выборе главного символа праздника, сообщил Life.

Наиболее универсальные габариты — от 120 до 150 сантиметров. Для домов подойдет вариант высотой 210 сантиметров.

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Самым качественным материалом в этом вопросе считается резина. Данные изделия безопасны и выглядят натурально. Срок эксплуатации — 10-15 лет.

При небольшом бюджете специалисты посоветовали присмотреться к елкам из ПВХ или из лески, добавил «ФедералПресс».