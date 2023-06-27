Общество 27 июня 2023, 17:05 Сервис «Доктис»: большинство россиян больше всего боятся клещей, ос и пчел

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Более 60% россиян из всех летних насекомых больше всего боятся клещей, ос, пауков, шмелей и пчел. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса телемедицинского сервиса «Доктис».

Около 20% соотечественников признались, что абсолютно равнодушны ко всем видам насекомых. Большинство опрошенных боятся клещей. Также россиян пугают муравьи, бабочки и мотыльки.

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Отмечается, что в насекомых респондентов раздражают укусы, которые могут стать причиной аллергических реакций и воспалений.