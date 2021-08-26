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    26 августа 2021, 11:13

    Сервис для защиты от мошенников появился на портале госуслуг

    Александр Блинов

    На портале госуслуг запустили новый сервис с правилами финансовой безопасности, которые помогут россиянам защититься от мошенников. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов РФ.

    Сервис для защиты от мошенников появился на портале госуслуг

    Новый раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» позволит получить советы о том, как не попасться на удочку телефонных и кибермошенников. Сервис также описывает механизмы финансовых пирамид в интернете и других мошеннических схем с инвестициями.

    Проект реализован ЦБ и Минцифры при поддержке НИФИ Минфина и АНО «Диалог».

    Замминистра финансов Михаил Котюков отметил, что мошенники активно применяют методы социальной инженерии, чтобы заполучить чужие средства. Злоумышленники застают людей врасплох, в результате они фактически сами отдают жуликам свои деньги.

    Новый сервис позволит россиянам оперативно узнавать о новых мошеннических схемах, заявил зампред Центробанка РФ Герман Зубарев. Он подчеркнул, что без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с мошенниками не дадут должного эффекта.

    Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.