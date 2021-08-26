Сервис для защиты от мошенников появился на портале госуслуг

На портале госуслуг запустили новый сервис с правилами финансовой безопасности, которые помогут россиянам защититься от мошенников. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов РФ.

Новый раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» позволит получить советы о том, как не попасться на удочку телефонных и кибермошенников. Сервис также описывает механизмы финансовых пирамид в интернете и других мошеннических схем с инвестициями.

Проект реализован ЦБ и Минцифры при поддержке НИФИ Минфина и АНО «Диалог».

Замминистра финансов Михаил Котюков отметил, что мошенники активно применяют методы социальной инженерии, чтобы заполучить чужие средства. Злоумышленники застают людей врасплох, в результате они фактически сами отдают жуликам свои деньги.

Новый сервис позволит россиянам оперативно узнавать о новых мошеннических схемах, заявил зампред Центробанка РФ Герман Зубарев. Он подчеркнул, что без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с мошенниками не дадут должного эффекта.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.