Сервис для снятия наличных на кассе заработал в России

Жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга смогут снимать до пяти тысяч рублей прямо на кассе. Для этого им нужно оплатить товары с помощью карт Visa и MasterCard. Акция была запущена вместе со Сбербанком.

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Сервис работает в восьми точках сети «ВкусВилл» в Москве и области, а также в 51 магазине в Петербурге. До конца года планируется обеспечить этой опцией все точки. Об этом РБК сообщили представители сети и банка.

Посетители «ВкусВилла» смогут снять любую сумму, кратную 100 рублям. К проекту также может присоединиться Райффайзенбанк.

Глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева считает, что Сбербанк надеется заработать на этом. Скорее всего, он будет получать доход от комиссий других банков, чьи клиенты будут снимать деньги через сервис Сбербанка.

«Также это позволит Сбербанку сократить издержки на содержание банкоматов, потому что нужно будет тратить меньше средств на их инкассацию, установку, обеспечение безопасности и техническую поддержку», — добавила она.

Управляющий директор по качеству и закупкам «ВкусВилла» Евгений Римский заявил, что сеть не будет зарабатывать на этом.

Эксперты считают, что нововведение побудит людей расплачиваться картой. Кроме того, им не нужно будет бегать в банкомат снимать деньги.