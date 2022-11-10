Общество 10 ноября 2022, 12:19 Сервис для подачи заявок на отсрочку для IT-специалистов решили закрыть Глава Минцифры Шадаев: сервис для заявок на отсрочку для IT-специалистов закроют 16 ноября РИА «Новости»

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Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку для IT-специалистов, сообщил глава министерства Максут Шадаев в комментарии «Интерфаксу». По его словам, этот сервис на Госуслугах перестанет работать на следующей неделе.

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — уточнил Шадаев.

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По его данным, правом на отсрочку от частичной мобилизации воспользовались порядка пяти тысяч специалистов, которым пришла повестка. Также он затронул вопрос о мобилизованных по ошибке. После вмешательства Минобороны 65 человек вернули домой из воинских частей.

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«И у нас еще несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся», — добавил министр.

Шадаев добавил, что свыше 50% всех заявок на отсрочку поступило в первую неделю после запуска сервиса на портале госуслуг. Он начал работать 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа. У них должно было быть высшее образование. Еще одним условием был полный рабочий день в организации.

Накануне в Госдуме согласовали проект закона, который освобождает от частичной мобилизации отцов семей с четырьмя детьми, сообщал «Царьград».