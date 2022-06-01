Сервис для графического дизайна Canva перестал работать в России

Сервис Canva, который предоставляет пользователям возможности для создания графического дизайна, теперь не работает в России.

«Canva больше недоступна в России», — сказано на сайте сервиса.

Такое решение принято, поскольку сервис не одобряет действия РФ на Украине.

В конце мая стала известно, что стриминговая площадка Netflix окончательно ушла из РФ. В компании заявили, что ждали окончания подписок российских пользователей. Netflix впервые сообщил о блокировке своего контента в России в Марте. Тогда сервис уточнил, что прекращает транслировать 20 каналов первого и второго мультиплекса.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России санкции, а часть иностранных компаний ушла с российского рынка. При этом россиян все же не оставят без полюбившейся им еды и одежды, в стране открываются новые магазины и точки общепита с теми же продуктами. Например, вещи Reserved и Cropp будут продавать под новыми названиями. Кроме того, готовится к открытию и российская версия McDonald`s.