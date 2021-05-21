Сервис для борьбы с мошенниками запустили в России

Ресурс для выявления мошенников и борьбы с ними «Мышеловка» начнет работать с 21 мая в России. С помощью сервиса жертвы злоумышленников могут сообщать об инциденте и получать алгоритм действий в этой ситуации.

Сообщения будут систематизировать эксперты и волонтеры, затем передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы. Об этом сообщили «Известия».

По словам руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, одной из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.

По мнению экспертов, платформа станет полезным ресурсом для россиян, однако есть риск, что его запуск превратится в разовую акцию. Чтобы такого не произошло, в продвижение сервиса нужно вкладывать значительные денежные и временные ресурсы.

По данным аналитиков, в прошлом году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в 2019. Число случаев мошенничества выросло на 60%.