Сервис для борьбы с телефонным мошенничеством разработают в МВД. Для этого нужен доступ к контактам россиян

«Мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров в системе ведомства», — говорится в тактико-технических требованиях к этой разработке.

По информации МВД, это нужно, чтобы абонент получал уведомления о том, кто ему звонит, и при необходимости блокировал входящий вызов. В ТЗ пояснили, что деньги нужны на разработку приложения «Антимошенник», которое сможет блокировать входящие звонки, SМS и ММS с телефонных номеров, которые значатся как мошеннические в официальном интернет-приложении МВД России.

Согласно техническому заданию, приложение не должно «отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства».