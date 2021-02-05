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    05 февраля 2021, 12:42

    Сервис для борьбы с телефонным мошенничеством разработают в МВД. Для этого нужен доступ к контактам россиян

    Андрей Иванов

    В МВД задумали создать сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Для этого на сайте госзакупок опубликовали заявку. В требованиях к новому приложению указали, что для разработки потребуется доступ к телефонным данным россиян.
    Сервис для борьбы с телефонным мошенничеством разработают в МВД. Для этого нужен доступ к контактам россиян

    «Мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров в системе ведомства», — говорится в тактико-технических требованиях к этой разработке.

    По информации МВД, это нужно, чтобы абонент получал уведомления о том, кто ему звонит, и при необходимости блокировал входящий вызов. В ТЗ пояснили, что деньги нужны на разработку приложения «Антимошенник», которое сможет блокировать входящие звонки, SМS и ММS с телефонных номеров, которые значатся как мошеннические в официальном интернет-приложении МВД России.

    Согласно техническому заданию, приложение не должно «отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства».