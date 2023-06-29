Общество 29 июня 2023, 16:22 Сервис «Авито»: в длительный отпуск лучше взять чемодан объемом до 120 литров

Читать 360tv в

Отправляясь в длительный отпуск, стоит заранее позаботиться о размере чемодана. Лучше всего взять тот, у которого вместимость до 120 литров. Об этом сообщил сайт РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито».

В поездку, которая связана с работой, можно взять чемодан с отделом для ноутбука. Он должен быть защищен водонепроницаемым карманом и дополнительным замком, написал «Петербургский дневник».

Реклама

Чемоданы, изготовленные из ткани, подойдут для коротких поездок. В них лучше не класть хрупкие предметы, добавили в пресс-службе.