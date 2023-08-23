Общество 23 августа 2023, 17:36 Сервис «Авито»: россияне стали чаще интересоваться услугами автонянь

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Аналитики сервиса «Авито» выяснили, что за последний месяц в России на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился спрос на автонянь. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Чаще всего к услугам автонянь прибегают в столице — 75% родителей нуждаются в ее сервисе. Например, в Москве, Сочи и Петербурге средняя цена за час составляет 450-500 рублей.

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Автонянь от привычных нянь отличает тот факт, что им не нужно проводить весь день с детьми. Они всего лишь отвозят их в детский сад, школу или на дополнительные занятия.