Общество 29 декабря 2022, 13:08 Сервис «Авито Работа»: в Новый год в Москве планируют работать 27% опрошенных россиян «Авито Работа»: 66% опрошенных будут трудиться в Новый год из-за специфики профессии freepik

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Аналитики сервиса «Авито Работа» в результате опроса выяснили, что в предстоящий Новый год только в российской столице планируют работать 27% граждан. Об этом написал сайт РИАМО.

Примерно 66% опрошенных сообщили, что будут трудиться из-за специфики профессии, еще 34% придется работать из-за сменного графика, 45% сами решили работать в новогоднюю ночь ради дополнительного заработка.

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Больше всего опрошенных, кто желает подзаработать в Новый год, — это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

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Как отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, работа и подработка вошли в топ-3 планов на праздничные дни. На первое место россияне поставили встречу Нового года с близкими и просмотр праздничных фильмов.

В новогоднюю ночь будут трудиться не только специалисты в сфере развлечений, но и медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и водители. С 31 декабря на 1 января столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут развозить пассажиров круглосуточно.