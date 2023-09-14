Общество 14 сентября 2023, 11:46 Сервис Aviasales: чаще всего этим летом россияне бронировали туры в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

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Аналитики сервиса по бронированию билетов Aviasales выяснили, что этим летом российские туристы чаще всего отдыхали в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минеральных Водах. Об этом написала «Москва 24».

Свои туры россияне бронировали примерно за 25 дней до начала поездки. Отдых, в основном, планировался на семь дней.

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В топ-10 популярных направлений также вошли Махачкала, Казань, Екатеринбург, Самара и Уфа. В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip наибольшим спросом пользовались поездки в Москву и Санкт-Петербург. На эти города пришлось 21,9% и 16,6% отельных бронирований соответственно.