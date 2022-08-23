Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в России

Популярная площадка с аудиокнигами Storytel покидает Россию. Эту информацию подтвердили в офисе компании изданию The Blueprint. Приложение перестанет работать с 1 октября.

В Сети ранее появились слухи о сворачивании бизнеса Storytel на российском рынке. После начала спецоперации ВС РФ на Украине компания объявила о приостановке своей работы. Однако позднее руководство сервиса разрешило пользователям из РФ подлить подписку.

В августе головной офис принял решение окончательно покинуть Россию. Сервис Storytel появился в 2006 году в Швеции. Он работает в 26 странах и является одним из крупнейших в мире. В его библиотеке находится более 700 тысяч книг. В Россию Storytel пришел в 2017 году.

В конце февраля из РФ ушли ряд зарубежных сервисов, в том числе Airbnb, Paysera, Netflix. Кроме того, крупные киностудии запретили прокат своих фильмов.

Mc’Donalds также покинул Россию, на его место пришел бренд «Вкусно — и точка». Сотрудники ресторанов быстрого питания сохранили свои рабочие места.