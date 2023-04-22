Общество 22 апреля 2023, 11:32 Сервис 2ГИС вернули в App Store ТАСС: картографический сервис 2ГИС появился в App Store Freepik

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Приложение уже доступно для скачивания, в ближайшее время его даже планируют обновить. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Картографический сервис 2ГИС снова появился в магазине приложений для пользователей iOS App Store.

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«Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store. Его можно установить уже сейчас», — сообщили официальные представители компании.

Напомним, сервис 2ГИС удалили из App Storе в сентябре 2022 года. При этом на устройствах, где приложение было установлено раньше, оно продолжало работать. В Google Play 2ГИС оставался доступным для скачивания.

Ранее «360» писал, что удаленное из-за санкций приложение для клиентов Сбербанка снова появилось в App Store, но под другим названием.