22 апреля 2023, 11:32
Сервис 2ГИС вернули в App Store
ТАСС: картографический сервис 2ГИС появился в App Store
Приложение уже доступно для скачивания, в ближайшее время его даже планируют обновить. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Картографический сервис 2ГИС снова появился в магазине приложений для пользователей iOS App Store.
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«Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store. Его можно установить уже сейчас», — сообщили официальные представители компании.
Напомним, сервис 2ГИС удалили из App Storе в сентябре 2022 года. При этом на устройствах, где приложение было установлено раньше, оно продолжало работать. В Google Play 2ГИС оставался доступным для скачивания.
Ранее «360» писал, что удаленное из-за санкций приложение для клиентов Сбербанка снова появилось в App Store, но под другим названием.
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