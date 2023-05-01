Общество 01 мая 2023, 15:04 Сервер обрушился от числа желающих посетить виртуальный памятник Жириновскому в Minecraft Желающие посетить виртуальный памятник Жириновскому в Minecraft обрушили сервер РИА «Новости»

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К виртуальному памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в компьютерной игре Minecraft «пришли» 12 тысяч человек, в результате сервер обрушился. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе партии.

По данным ЛДПР, первая цифровая Первомайская демонстрация стала самым массовым сегодняшним митингом в России. В партии поблагодарили участников и заявили о намерении и в дальнейшем использовать игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников. Подобные мероприятия призваны акцентировать внимание на роли цифровой среды в обществе.

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«В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — сообщили в ЛДПР.

В этом году 1 мая россиянам рекомендовали не проводить массовые мероприятия, поэтому ЛДПР решила провести онлайн-демонстрацию. Для митинга выбрали сервер, на котором сторонники ЛДПР построили 200-метровый памятник ко дню рождения Жириновского. Виртуальная встреча у памятника Жириновскому началась в 12:00. Сторонников партии призвали поддержать проект и «подтвердить имидж ЛДПР как первой цифровой партии».