Сертификаты в фитнес-клубы выдадут жителям Екатеринбурга за вакцинацию

Региональный Центр общественного здоровья Екатеринбурга рассказал о поощрении тех граждан, которые поставят вакцину от коронавируса. Привитым будут выдавать бесплатные сертификаты в фитнес-клубы. Об этом сообщил ОТР.

Центр планирует раздать около 10 тысяч таких сертификатов. Воспользоваться ими можно будет неограниченное количество раз в течение одной недели. Забрать сертификат привитые горожане смогут в пунктах вакцинации, которые организованы на базе торговых центров.