Сертификаты на товары для малоимущих предложили ввести в России

Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов предложил выдавать малоимущим россиянам сертификаты на товары. Это позволит возродить отечественное производство и обеспечить людей всем необходимым, рассказало РИА ФАН.

«Для возрождения российского производства Правительство России может просто раздать людям деньги. Речь о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях», — отметил он.

По словам Савелова, необходимо условие, согласно которому полученные деньги можно будет потратить лишь на товары российского производства. Он вспомнил о сети розничных магазинов СССР «Березка», в которых товары из-за границы выдавались в обмен на сертификат.

Савелов добавил, что благодаря программе «Честный знак» все российские товары будут сертифицированы к 2024 году. За неверную сертификацию предусмотрено строгое наказание вплоть до уголовной ответственности.