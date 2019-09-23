Сертификаты на соципотеку вручили в Подмосковье. Квартиры смогут купить 40 врачей
Специалисты получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Всего за год свидетельства вручили 160 врачам.
«В программе участвуют врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры. Всего за время реализации программы выдано около 1,5 тысячи свидетельств профессионалам Подмосковья и 950 из них — врачи», — рассказала Инна Федотова.
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За этот год больше всего сертификатов получили специалисты первичного звена — 54 участковых врача-педиатра и терапевта, а также 21 фельдшер скорой медицинской помощи.
«Всего за время реализации программы — с 2016 года — свидетельства получили более 900 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов. Для нас важно, чтобы для медицинских специалистов, работающих в Московской области, были созданы комфортные условия для жизни и труда», − отметила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.
Свидетельства получили врачи их таких муниципалитетов, как Химки, Одинцово, Долгопрудный, Коломна, Красногорск, Ступино, Наро-Фоминск, Истра, Мытищи и других.
«Я работаю в отделе санитарной авиации Московской области, занимаемся экстренной медицинской эвакуацией. Хочу поблагодарить Правительство Подмосковья, которое сделало приятный подарок в виде этой субсидии, своих коллег, которые верили в меня. Я очень рад, потому что сейчас не так просто купить квартиру. Буду покупать квартиру в Пушкино, где я родился», — поделился фельдшер территориального центра медицины катастроф Павел Кузнецов.
Также в этом месяце запланировано вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» молодым ученым и уникальным специалистам.