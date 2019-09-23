Сертификаты на соципотеку вручили в Подмосковье. Квартиры смогут купить 40 врачей

23 сентября в Доме правительства Московской области прошла церемония вручения свидетельств на социальную ипотеку. Субсидии получили 40 медиков, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Специалисты получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Всего за год свидетельства вручили 160 врачам.

«В программе участвуют врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры. Всего за время реализации программы выдано около 1,5 тысячи свидетельств профессионалам Подмосковья и 950 из них — врачи», — рассказала Инна Федотова.

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За этот год больше всего сертификатов получили специалисты первичного звена — 54 участковых врача-педиатра и терапевта, а также 21 фельдшер скорой медицинской помощи.

«Всего за время реализации программы — с 2016 года — свидетельства получили более 900 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов. Для нас важно, чтобы для медицинских специалистов, работающих в Московской области, были созданы комфортные условия для жизни и труда», − отметила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Свидетельства получили врачи их таких муниципалитетов, как Химки, Одинцово, Долгопрудный, Коломна, Красногорск, Ступино, Наро-Фоминск, Истра, Мытищи и других.

«Я работаю в отделе санитарной авиации Московской области, занимаемся экстренной медицинской эвакуацией. Хочу поблагодарить Правительство Подмосковья, которое сделало приятный подарок в виде этой субсидии, своих коллег, которые верили в меня. Я очень рад, потому что сейчас не так просто купить квартиру. Буду покупать квартиру в Пушкино, где я родился», — поделился фельдшер территориального центра медицины катастроф Павел Кузнецов.

Также в этом месяце запланировано вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» молодым ученым и уникальным специалистам.