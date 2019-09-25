Сертификаты на соципотеку в Подмосковье получили 100 молодых ученых

Сотня подмосковных специалистов скоро справит новоселье. По программе социальной ипотеке жители региона получили заветные свидетельства. В этот раз счастливчиками стали молодые ученые.

Конкурс (два человека на место) на получение социальной ипотеки в этом году заставил молодые умы изрядно понервничать. В итоге лучшие из лучших ученых и уникальных специалистов предприятия оборонно-промышленного комплекса получили сто сертификатов.

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«Очень приятно, что больше 70% молодых ученых живут в наших наукоградах. Развивают те центры научной мысли, которые были созданы нашими отцами и дедами. Для нас, для Подмосковья, это крайне важно», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области.

Глава региона уже одобрил программу на следующий год. Так что в 2020 году еще 100 счастливчиков ждут квартиры по социальной ипотеке. Конкурс проводится в Московской области с 2016 года. За это время было вручено более полутора тысяч свидетельств на общую сумму — 3,5 миллиарда рублей.