Сертификат вакцинации для выезда за границу появится в России

Привитые от коронавируса россияне начнут получать специальные сертификаты для поездок за границу. Документ будет на русском и английском языках. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что сейчас идет согласование вопроса о создании такого документа с Минздравом.

«МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов», — заявил представитель ведомства.

В министерстве отметили, что для свободного пересечения границ с сертификатом необходимо провести переговоры с другими странами и заключить соответствующие соглашения.

Кроме того, российские эксперты принимают участие в работе профильной площадки Всемирной организации здравоохранения по созданию международного сертификата для людей, которые прошли вакцинацию.

Сегодня Еврокомиссия представила проект зеленых паспортов для граждан стран ЕС, которые получили прививку от коронавируса, переболели или сдали отрицательный тест. Документ можно получить как в бумажном, так и цифровом виде. С ним станет возможным свободно ездить внутри Евросоюза. Также его признают Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Получить его могут граждане ЕС, а также граждане других стран, которые имеют право на поездки в Европу. Окончательное решение по зеленым паспортам примет парламент ЕС.