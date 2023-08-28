28 августа 2023, 17:05
Сертификат в магазин назвали достойным подарком учителю на День знаний в Национальном родительском комитете
Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что вместо цветов в День знаний можно подарить учителю сертификат в магазин: книжный, бытовой техники, косметики или охоты и рыбалки.
При этом стоит помнить, что стоимость подарка ограничена законом. Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, она не может превышать трех тысяч рублей.
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Преимущество сертификата заключается в том, что учитель сам может купить нужную себе вещь.
«Учитель сам выберет что-то, что ему будет действительно нужно или что ему просто искренне понравится», — отметила Волынец.
Учителя
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