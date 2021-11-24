Сертификат привитого от коронавируса у переболевших COVID-19 должен действовать в течение года. Это связано с низкими показателями повторных случаев болезни. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«После болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства.

Голикова объяснила, что к такому выводу пришли после обсуждения вопроса с учеными на основе результатов российских и международных исследований. Она подчеркнула, что продлить срок действия сертификатов могут уже в ближайшее время, так как доля переболевших ковидом повторно от общего числа составляет всего 0,74%.

Ранее инфекционист Илья Акинфиев предупредил, что у купивших сертификат о прививке от коронавируса могут быть проблемы во время реальной вакцинации. Врач отметил, что система не пропустит повторную прививку в неподходящий срок, поэтому в обмане придется признаться.