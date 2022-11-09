Сертификат на полеты у рухнувшего под Костромой Ми-2 действовал до декабря 2025 года | 360°

09 ноября 2022, 16:57
Сертификат на полеты у рухнувшего под Костромой Ми-2 действовал до декабря 2025 года
ТАСС: упавший под Костромой вертолет имел сертификат на полеты до конца 2025 года
Вертолет Ми-2, который совершил аварийную посадку под Костромой, имел сертификат летной годности до декабря 2025 года. Об этом сообщили в авиакомпании «Костромское авиапредприятие» ТАСС.
Винтокрылая машина проходила предполетную проверку, которая не выявила никаких отклонений. Хотя известно, что вертолет эксплуатировался уже 34 года: его построили на польском заводе PZL-widnik в 1988 году.
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Авиакатастрофа произошла вечером 8 ноября. Вертолет санавиации Ми-2 рухнул в четырех километрах от костромского аэропорта Сокеркино во время захода на посадку.
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Среди возможных причин падения Ми-2 называют ошибку пилотирования или техническую неисправность. Один человек погиб на месте, четыре пострадали.
Утром 9 ноября стало известно, что трех пострадавших в катастрофе с Ми-2 под Костромой доставили в реанимацию. Состояние одного человека врачи оценивают как очень тяжелое. Следком возбудил уголовное дело после крушения вертолета, черный ящик изъяли.
Список экипажа рухнувшего под Костромой вертолета опубликовало РИА ФАН.
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