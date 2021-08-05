Сертификат на чумовой капитал получила семья из Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выдал сертификат на чумовой капитал семье, которая живет в тундре. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Вручение проходило в перинатальном центре Салехардской окружной клинической больницы, где родился третий ребенок этой семьи.

Эта новая мера поддержки, которая оказывается кочевым народом, чтобы они могли построить собственный чум. В комплект входят нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, шесты, две нарты и доски.