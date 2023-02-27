Общество 27 февраля 2023, 03:56 Сертификат для новорожденных детей призвали ввести в России «Известия»: сертификат для новорожденного ребенка на 30 тысяч рублей может появиться в РФ freepik

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Новый вид господдержки малообеспеченных семей может появиться в России. Члены Совфеда и депутаты ЛДПР разработали законопроект о финансовой помощи новорожденным детям, сообщили «Известия».

Предполагается, что это будет сертификат на сумму порядка 30 тысяч рублей. Его предлагают выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Потратить полученные средства можно будет на самые необходимые товары для младенцев — покупку коляски, кроватки, памперсов и других вещей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для семей с небольшим достатком приобретение всего этого может быть затруднительно.

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Сегодня единовременное пособие при рождении ребенка составляет около 23 тысяч. Но при этом, например в Москве, семьи получают дополнительные выплаты или подарочные наборы.

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«Отсутствие такой помощи при рождении ребенка в других более бедных регионах вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды», — считают авторы предложения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, система поддержки женщин, начиная от беременности и заканчивая детскими пособиями, должна касаться всех семей.