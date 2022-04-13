Серпентолог Старков предупредил о появлении первых змей на природе

Змеи с наступлением тепла начали выползать наружу, поэтому нужно соблюдать осторожность, находясь на природе. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил серпентолог, научный сотрудник Института биоорганической химии РАН Владислав Старков.

По его словам, змеи уже с марта, когда температура воздуха достигает плюсовых значений, могут выползать на открытые площадки, чтобы погреться. Сейчас их уже можно заметить в некоторых местах Центральной России. Специалист рассказал, где следует соблюдать особенную осторожность.

«Змеи любят открытые места. Они могут выползать на обочины дорог, появляться на местах вырубки леса и на окраинах болот. То есть им нужны солнечные места недалеко от мест их обитания. Шумные места змеям тоже нипочем, они появляются и на откосах железных дорог. Поезд проходит, земля трясется, а змеи даже не шелохнутся», — предупредил Старков.