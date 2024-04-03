Общество 03 апреля 2024, 13:40 Серпентолог Черлин предупредил о пробуждении змей из-за ранней весны

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Серпентолог Владимир Черлин заявил, что из-за ранней весны в России проснулись змеи. Слова эксперта опубликовал RT.

В центральной части РФ, отметил специалист, обитают два вида пресмыкающихся, которых чаще всего встречают люди. Речь идет об уже и гадюке.

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Последнюю можно увидеть греющейся на снегу под лучами солнца. Эти ядовитые змеи никогда не нападают первыми на человека, напомнил ученый.