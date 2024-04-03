03 апреля 2024, 13:40
Серпентолог Черлин предупредил о пробуждении змей из-за ранней весны
Серпентолог Владимир Черлин заявил, что из-за ранней весны в России проснулись змеи. Слова эксперта опубликовал RT.
В центральной части РФ, отметил специалист, обитают два вида пресмыкающихся, которых чаще всего встречают люди. Речь идет об уже и гадюке.
Реклама
Последнюю можно увидеть греющейся на снегу под лучами солнца. Эти ядовитые змеи никогда не нападают первыми на человека, напомнил ученый.
Ученые
Змеи
Реклама
Реклама