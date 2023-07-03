Общество 03 июля 2023, 17:20 Серпентолог Айрапетян: за расправу над краснокнижными видами змей грозит штраф до 30 тысяч рублей

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Жители городов все чаще жалуются на нашествие змей, которые начали появляться на открытых городских площадках. О том, какое наказание будет грозить человеку за расправу над рептилиями, сообщил серпентолог Артур Айрапетян сайту телеканала «Звезда».

Эксперт призвал россиян не убивать змей, ведь многие виды входят в Красную книгу Московской области. За расправу над пресмыкающимися человеку грозит штраф от трех до 30 тысяч рублей.

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Как сообщили «Известия», при подозрении на змеиный укус следует немедленно обратиться за медицинской помощью.