Серийных грабителей осудят в Краснодарском крае | 360°

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Серийных грабителей осудят в Краснодарском крае

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В городе Армавир Краснодарского края суд вынесет решение по делу о серийном ограблении квартир. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Следствие выяснило, что три участника преступной группировки с мая по декабрь 2021 года совершили серию квартирных краж. Они успели похитить ювелирные изделия, часы, огнестрельное оружие и наличные средства на сумму более четырех миллионов рублей у 11 граждан.

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Уголовное дело направлено суд. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

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Суд

Кражи

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