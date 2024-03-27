Общество 27 марта 2024, 19:26 Серийное производство Citroen началось в Калуге Серийное производство Citroen C5 Aircross запустили на автозаводе в Калуге РИА «Новости»

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В Калуге запустили серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Об этом сообщило РИА «Новости.

Производство организовала компания «Автомобильные технологии». Директор по развитию Павел Безрученко сообщил, что продажи новой модели стартуют в середине мая.

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Автомобили собирают на площадке завода «ПСМА Рус» при содействии восточного партнера. Безрученко уточнил, что объем инвестиций в модернизацию производственных линий составил несколько сотен миллионов рублей, но раскрывать запланированное количество выпускаемых машин отказался.

«В целом мощность предприятия составляет 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании включается в себя более 40 автосалонов», — отметил он.

Citroen C5 Aircross оснастили автоматической коробкой передач и мотором мощностью 175 лошадиных сил. На данный момент машины собирают в комплектации Feel, в которую включены бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, система предупреждения усталости водителя и шесть подушек безопасности. Стоимость автомобиля составляет 4,3 миллиона рублей.

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