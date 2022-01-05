Серия взрывов прогремела возле администрации Актобе. Видео

Возле здания городской администрации в Актобе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская служба BBC».

Причины взрывов и их организаторы пока остаются неизвестными.

Также ранее был подожжено здание администрации Алма-Аты. Шокирующие кадры привел Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил РИА «Новости», что причиной ситуации в Казахстане стало участие украинских спецслужб.

«Обращаем внимание, что в выступлениях просматривается украинский след. Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России», — заявил он.