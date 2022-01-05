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    05 января 2022, 15:20

    Серия взрывов прогремела возле администрации Актобе. Видео

    Максим Зинкин

    Возле здания городской администрации в Актобе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская служба BBC».

    Причины взрывов и их организаторы пока остаются неизвестными.

    Также ранее был подожжено здание администрации Алма-Аты. Шокирующие кадры привел Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

    Российский политолог Андрей Суздальцев заявил РИА «Новости», что причиной ситуации в Казахстане стало участие украинских спецслужб.

    «Обращаем внимание, что в выступлениях просматривается украинский след. Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России», — заявил он.