Самые ожидаемые премьеры сентября 2022: где смотреть | 360°

Общество 06 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber От «Дома дракона» до «Властелина колец». Топ самых ожидаемых сериалов сентября «Дома дракона», «Властелин колец», «Рассказ служанки»: главные сериалы сентября-2022

Читать 360tv в

Сентябрь 2022 года обещает быть богатым на премьеры сериалов. Такого количества звездных новинок в течение месяца еще не было: от экранизации «Властелина колец» до продолжения «Рассказа служанки». «360» собрал топ самых ожидаемых сериалов.

«Властелин колец: Кольца власти»

Реклама

Одной из самых ожидаемых премьер этой осени стал приквел «Властелина колец». Новую экранизацию задумывали как ответ нашумевшей «Игре престолов». Netflix и Amazon буквально бились за возможность купить права на нее — победил Amazon. Стриминговая площадка заплатила 250 миллионов долларов, а также еще миллиард — за производство пяти сезонов.

Реклама

Приквел стартовал всего пару дней назад. Тем не менее вокруг него уже море скандалов. В день премьеры сериал посмотрели около 25 миллионов зрителей. Авторы картины показали, как герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.

Правда, многие фанаты романов Джона Рональда Руэла Толкина заранее осудили новинку. Одна из главных претензий — экранизация не соответствует событиям «Сильмариллиона» и других текстов писателя. Большая часть сюжета действительно выдумка сценаристов. Однако создатели и не имели права следовать истории Толкина, ведь они не смогли выкупить права на «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» и «Историю Средиземья».

Посмотреть новинку можно на Amazon Prime Video.

«Рассказ служанки»

Также 14 сентября выйдет продолжение антиутопии о борьбе с тоталитаризмом — пятый сезон «Рассказа служанки». Изначально сериал снимали по книге, но затем сценаристы решили пользоваться исключительно собственной фантазией.

В новых сериях уже знакомая фанатам героиня по имени Джун продолжит мстить всем, кто издевался над ней в Галааде, а овдовевшая Серена попытается поднять свой авторитет в Торонто. Ведь в свободную ранее Канаду начнет проникать влияние Галаада.

Премьера новых эпизодов состоится на сервисе more.tv.

«Американский жиголо»

C 11 сентября можно будет посмотреть другую новинку этой осени — ремейк-сиквел культового фильма Пола Шредера «Американский жиголо».

Оригинал вышел на экраны в 1980 году. После этого картина получила статус культовой. Это эротическая драма, где главную роль исполнил на тот момент молодой и сексуальный Ричард Гир. У его персонажа все идет прекрасно, пока одну из клиенток не находят мертвой. Фильм получил две номинации на «Золотой глобус».

Прошло 40 лет, и Шредер инициировал ремейк своей же ленты. Он также выступил одним из сценаристов продолжения.

Премьера состоится на Showtime.

«Атланта»

С 15 сентября на экраны выйдет финальный, четвертый сезон «Атланты». Это американский комедийно-драматический телесериал о двоюродных братьях, которые пробивают путь на рэп-сцену в Атланте. Окончание этой истории — настоящая трагедия для фанатов.

Главные герои (Эрн, Альфред, Дариус и Ван) после европейского тура возвращаются в родной город в штате Джорджия. Они размышляют, насколько изменилась Атланта и они сами.

Премьера пройдет на FX.

«Эта Англия»

А ближе к концу сентября, 21-го числа, зрителей ждет сериал о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время первой волны коронавируса. Это один из самых ожидаемых британских сериалов осеннего телесезона на Туманном Альбионе.

Среди главных героев — советник премьера Доминик Каммингс (Саймон Пэйсли Дэй), глава казначейства Риши Сунак (Шри Патель) и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (Эндрю Бакан), которого общественность обвиняла в потере контроля над эпидемией. Самого Бориса Джонсона сыграл Кеннет Бран, известный российской публике по таким работам, как «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гамлет» и «Довод».

Премьера пройдет на Sky TV.

«Монарх»

С 11 сентября выйдет музыкальный аналог «Игры престолов» — «Монарх». Это новая муздрама телеканала FOX о настоящей императрице музыки кантри. Главную роль в картине исполнила Сьюзен Сарандон.

Шоу должно было увидеть свет еще в январе, но по неизвестным причинам его перенесли. Сценарий написала Мелисса Лондон Хилферс, автор драмы «Инстинкт». При этом спродюсировал телебенефис Сарандон Майкл Ройч. Он известен своим успешным проектом «Дорогой доктор».

Премьера пройдет на FOX.

«Дом дракона»

И хотя другой нашумевший сериал вышел не в этом месяце, а раньше, его нельзя оставить без внимания. Приквел телесериала «Игра престолов» — «Дом дракона» — стал частью медиафраншизы «Песнь льда и огня». Экранизация книги Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина «Пламя и кровь» сюжетно связана с книгой того же писателя «Восхождение Дракона».

Его премьера состоялась в конце августа. Сериал уже бьет все рекорды зрительского интереса. Настолько зрителям полюбилась история, все события которой происходят за 200 лет до появления Дейнерис и Короля Ночи.

В «Доме дракона» знаменитые Таргариены находятся у власти и разъезжают на драконах. Однако начинается гражданская война, которая и должна привести к гибели драконов.

Посмотреть сериал можно на Okko или Amediateka.

0 0 0 0 0 0