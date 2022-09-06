Самые ожидаемые премьеры сентября 2022: где смотреть | 360°

От «Дома дракона» до «Властелина колец». Топ самых ожидаемых сериалов сентября
«Дома дракона», «Властелин колец», «Рассказ служанки»: главные сериалы сентября-2022
Сентябрь 2022 года обещает быть богатым на премьеры сериалов. Такого количества звездных новинок в течение месяца еще не было: от экранизации «Властелина колец» до продолжения «Рассказа служанки». «360» собрал топ самых ожидаемых сериалов.
«Властелин колец: Кольца власти»
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Одной из самых ожидаемых премьер этой осени стал приквел «Властелина колец». Новую экранизацию задумывали как ответ нашумевшей «Игре престолов». Netflix и Amazon буквально бились за возможность купить права на нее — победил Amazon. Стриминговая площадка заплатила 250 миллионов долларов, а также еще миллиард — за производство пяти сезонов.
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Приквел стартовал всего пару дней назад. Тем не менее вокруг него уже море скандалов. В день премьеры сериал посмотрели около 25 миллионов зрителей. Авторы картины показали, как герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.
Правда, многие фанаты романов Джона Рональда Руэла Толкина заранее осудили новинку. Одна из главных претензий — экранизация не соответствует событиям «Сильмариллиона» и других текстов писателя. Большая часть сюжета действительно выдумка сценаристов. Однако создатели и не имели права следовать истории Толкина, ведь они не смогли выкупить права на «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» и «Историю Средиземья».
Также 14 сентября выйдет продолжение антиутопии о борьбе с тоталитаризмом — пятый сезон «Рассказа служанки». Изначально сериал снимали по книге, но затем сценаристы решили пользоваться исключительно собственной фантазией.
В новых сериях уже знакомая фанатам героиня по имени Джун продолжит мстить всем, кто издевался над ней в Галааде, а овдовевшая Серена попытается поднять свой авторитет в Торонто. Ведь в свободную ранее Канаду начнет проникать влияние Галаада.
Премьера новых эпизодов состоится на сервисе more.tv.
«Американский жиголо»
C 11 сентября можно будет посмотреть другую новинку этой осени — ремейк-сиквел культового фильма Пола Шредера «Американский жиголо».
Оригинал вышел на экраны в 1980 году. После этого картина получила статус культовой. Это эротическая драма, где главную роль исполнил на тот момент молодой и сексуальный Ричард Гир. У его персонажа все идет прекрасно, пока одну из клиенток не находят мертвой. Фильм получил две номинации на «Золотой глобус».
Прошло 40 лет, и Шредер инициировал ремейк своей же ленты. Он также выступил одним из сценаристов продолжения.
С 15 сентября на экраны выйдет финальный, четвертый сезон «Атланты». Это американский комедийно-драматический телесериал о двоюродных братьях, которые пробивают путь на рэп-сцену в Атланте. Окончание этой истории — настоящая трагедия для фанатов.
Главные герои (Эрн, Альфред, Дариус и Ван) после европейского тура возвращаются в родной город в штате Джорджия. Они размышляют, насколько изменилась Атланта и они сами.
А ближе к концу сентября, 21-го числа, зрителей ждет сериал о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время первой волны коронавируса. Это один из самых ожидаемых британских сериалов осеннего телесезона на Туманном Альбионе.
Среди главных героев — советник премьера Доминик Каммингс (Саймон Пэйсли Дэй), глава казначейства Риши Сунак (Шри Патель) и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (Эндрю Бакан), которого общественность обвиняла в потере контроля над эпидемией. Самого Бориса Джонсона сыграл Кеннет Бран, известный российской публике по таким работам, как «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гамлет» и «Довод».
С 11 сентября выйдет музыкальный аналог «Игры престолов» — «Монарх». Это новая муздрама телеканала FOX о настоящей императрице музыки кантри. Главную роль в картине исполнила Сьюзен Сарандон.
Шоу должно было увидеть свет еще в январе, но по неизвестным причинам его перенесли. Сценарий написала Мелисса Лондон Хилферс, автор драмы «Инстинкт». При этом спродюсировал телебенефис Сарандон Майкл Ройч. Он известен своим успешным проектом «Дорогой доктор».
И хотя другой нашумевший сериал вышел не в этом месяце, а раньше, его нельзя оставить без внимания. Приквел телесериала «Игра престолов» — «Дом дракона» — стал частью медиафраншизы «Песнь льда и огня». Экранизация книги Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина «Пламя и кровь» сюжетно связана с книгой того же писателя «Восхождение Дракона».
Его премьера состоялась в конце августа. Сериал уже бьет все рекорды зрительского интереса. Настолько зрителям полюбилась история, все события которой происходят за 200 лет до появления Дейнерис и Короля Ночи.
В «Доме дракона» знаменитые Таргариены находятся у власти и разъезжают на драконах. Однако начинается гражданская война, которая и должна привести к гибели драконов.