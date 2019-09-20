Сериалу «Друзья» 25 лет. Google добавил в поиск новые пасхалки

22 сентября культовому американскому телесериалу «Друзья» исполнится 25 лет. По случаю юбилея Google выпустил пасхалки — шуточные картинки с секретом.

Чтобы найти пасхалку, необходимо ввести в поиске Google имя любого из шести главных героев. Напомним, что всеми любимых персонажей звали Джоуи Триббиани, Росс и Моника Геллер, Рейчел Грин, Чендлер Бинг и Фиби Буффе.

В поисковом запросе под фотографиями героев высветится небольшой символ. Он с секретом, если на него нажать, появятся движущиеся картинки, которые напомнят самые смешные эпизоды сериала.

Источник фото: телеканал «360»

Например, если нажать на кресло Чендлера, из него выскочат цыпленок и утка. Обязательно сделайте звук погромче, и вы услышите, как они крякают и пищат.

Первый эпизод сериала «Друзья» вышел 22 сентября 1994 года. Телешоу рассказывает о шестерых закадычных приятелях, которые живут по соседству. Они ссорятся, мирятся, путешествуют и отмечают праздники вместе, борются с невзгодами с вечным оптимизмом и остаются всегда неразлучны.