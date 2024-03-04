Общество 04 марта 2024, 11:48 Сериал с Акиньшиной победил на фестивале ORIGINAL+ Сериал «Неверные» с Акиньшиной получил главный приз фестиваля ORIGINAL+ РИА «Новости»

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На третьем фестивале контента от стриминговых платформ ORIGINAL+, прошедшем в столице 28 и 29 февраля, сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной от сервиса Wink завоевал первый приз. Об этом сообщила «Российская газета».

Сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре 7 марта. Он посвящен проблеме женского алкоголизма, а каждая серия завершается QR-кодом, ведущим на страницу организации, помогающей справиться с зависимостью.

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В конкурсную программу фестиваля вошло десять сериалов и три телешоу. Фаворитами ставли сериал «Калимба» (18+) от Okko и «Дядя Леша» (18+) от Kion. Кроме того, актриса Юлия Хлынина получила награду за актерскую работу в «Первом классе» (0+).

Ранее фильм «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой убрали из расписания. Картина должна была выйти в конце марта.