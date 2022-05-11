Сериал «Одноклассников» получил приз на фестивале в Буэнос-Айресе
Сериал ОК.ru получил приз за «Лучший монтаж» на фестивале в Буэнос-Айресе
Оригинальный сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» получил награду на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Ситкому присудили приз за «Лучший монтаж». Первый эпизод сериала зрители увидят в кинотеатре Буэнос-Айреса 30 июня.
Аргентинский фестиваль BUEIFF Web Series является частью престижного Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе.
Комедийный сериал «Пять с плюсом» вышел в преддверии 15-летия ОК в марте 2021 года.
Режиссером-постановщиком ситкома выступила Дина Штурманова, продюсерами — Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров, режиссером монтажа — Александр Пак.
Главные роли в сериале исполнили Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артем Ешкин и Баин Бовальдинов.
За время показа сериал суммарно собрал более 59 миллионов просмотров от девяти миллионов зрителей.
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