Общество 13 июля 2023, 13:06 Сериал об участниках проекта «Московское долголетие» снимут в столице Съемки сериала «Я не СТАР» об участниках «Московского долголетия» начались в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках проекта «Я не СТАР» снимут фильм из десяти серий в жанре мокьюментари об участниках «Московского долголетия». Об этом рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Главной темой сериала станут взаимоотношения между поколениями, а сюжет будет заполнен забавными и трогательными моментами из жизни участников проекта.

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Для подбора актеров сериала провели четыре кастинга, в которых приняли участие более 500 жителей столицы пожилого возраста. В финальный состав актеров вошли около 80 участников проекта «Московское долголетие», занимающихся в различных группах и клубах.

В сериале также сыграют известные артисты кино и телевидения, включая певицу Валерию, комментатора Виктора Гусева и других.

Съемки сериала пройдут в различных местах Москвы. Среди них — стадион «Авангард», торгово-развлекательный центр «Атриум», креативное пространство «Новый Манеж», культурный центр «Щукино» и другие площадки.

Сериал снимут в рамках фестиваля «Серебряная астра», организованного проектом «Московское долголетие» в четвертый раз. Ранее на нем поставили 35 спектаклей и показали полнометражный фильм «Серебряная астра».

Пожилые жители столицы смогут присоединиться к проекту «Московское долголетие», обратившись в центры госуслуг, отделы долголетия территориальных центров социального обслуживания, а также на онлайн-портале mos.ru. Для них будут доступны более 13 тысяч групп и пяти тысяч клубов по интересам.

Ранее сообщалось о том, что финал танцевального конкурса творческого фестиваля «Московского долголетия» на тему «Москва — любимый город» пройдет в столице 14 июля.