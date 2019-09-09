Сериал об отравлении Литвиненко снимут в Британии
Как сообщила газета The Guardian, в основе сериала документальный проект телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ». Сценарий подготовил Джордж Кей, ранее работавший над сериалами «Убивая Еву» и «Преступник».
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Издание отмечает, что отравление Литвиненко до сих пор вызывает большой интерес. Так, в сентябре состоялась премьера спектакля «Очень дорогой яд» по книге Люка Хардинга, журналиста, рассказавшего об отравлении бывшего полковника.
Александр Литвиненко служил в КГБ и ФСБ. После увольнения со службы в отношении него завели несколько уголовных дел. В 2001 году он получил политическое убежище в Великобритании. В 2006-м Литвиненко умер от острой сердечной недостаточности, наступившей после отравления радиоактивным полонием-210.
По мнению британского следствия, к отравлению причастны российские спецслужбы. 1 ноября Литвиненко общался с Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном и вместе с ними пил чай, именно этот напиток, как считает Скотленд-Ярд, был отравлен. Россия свою причастность отрицает.