Сериал о зооволонтерах запустят в «Одноклассниках» при участии СМИ «КОТ» | 360°

Общество 06 октября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Сериал о зооволонтерах запустят в «Одноклассниках» при участии СМИ «КОТ» СМИ «КОТ» и соцсеть «Одноклассники» запустили мини-сериал о зооволонтерах freepik

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Зоозащитное СМИ «КОТ» и соцсеть «Одноклассники» создали мини-сериал о зооволонтерах. В каждой из пяти серий авторы проекта поделятся историями людей, которые делом, а не словом проявляют любовь и заботу к братьям нашим меньшим. Сериал выйдет на странице проекта в «Одноклассниках». Там же можно узнать много интересного о животных и волонтерах.

Герои сериала посвятили свою жизнь заботе и спасению хвостиков. В каждой из серий зрители увидят интервью-монологи этих отважных людей. Они расскажут личную историю, которая перевернула их жизнь.

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Кто-то спас от забытья необычного питомца, подарив ему заботу и лучшие условия. Кто-то помогает целым приютам, сотрудничая с ними на общественных началах и уделяя внимание множеству хвостиков.

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Шеф-редактор СМИ «КОТ» Виктория Харламова отметила, что быть зооволонтером — задача для отважных и светлых людей.

«Такая работа — ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений», — сказала она.

Ценна любая помощь

Также Харламова подчеркнула, что такое волонтерство — не всегда что-то глобальное.

«Нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал. Что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь», — поделилась она.

Руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина назвала запуск сериала отличным поводом привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. Также она объяснила выбор площадки для размещения проекта.

«В соцсети „Однокласники“ пользователи ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду», — сказала Воронина.

Она поддержала мнение Ворониной о роли любой помощи животным.

«Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтерство — очень важна», — поделилась Воронина.

Важное о помощи

Но проект не ограничится историями героев. Зооволонтеры расскажут своим потенциальным единомышленникам о нюансах правильной помощи животным. В этом вопросе важно не оступиться и помочь действительно нуждающимся.

Поэтому участники проекта расскажут, как помогать животным в соцсетях и при этом не нарваться на мошенников. Также они поделятся советами по уходу за внезапно спасенным хвостиком и поиском близкого по духу приюта.

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