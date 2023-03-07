Общество 07 марта 2023, 19:05 Сериал о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой покажут осенью Режиссер Андреасян снял сериал о жертве домашнего насилия Грачевой Публичное достояние

Читать 360tv в

О девушке Маргарите Грачевой, которой бывший муж в порыве ревности отрубил кисти рук, сняли сериал. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сарик Андреасян.

«Мы уже отсняли», — сообщил он.

Реклама

По его словам, недавно прошел последний съемочный день. После этого материалы отдадут для финального сведения и монтажа.

Реклама

Часть отснятых сюжетов уже находится в работе у специалистов. На экраны сериал выйдет осенью этого года.

Саму Грачеву также привлекали к производству. Она стала консультантом на съемках. Ее персонажа в сериале сыграет актриса Анна Глаубэ.

О ситуации Грачевой публика узнала в конце 2017 года. Тогда девушка лишилась обеих рук из-за ревности мужчины, с которым она на тот момент была в браке. В декабре 2017 года тот узнал о желании Грачевой развестись с ним. В один из дней он подкараулил Грачеву, вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. Таким образом мужчина хотел лишить девушку возможности заботиться об их общих детях.

Одну из кистей медики смогли реанимировать. Этой рукой Грачева частично может пользоваться. Вторую кисть пришлось заменить дорогостоящим бионическим протезом.

До прошлого года девушка могла рассчитывать на компенсацию затрат на обслуживание протеза из госбюджета по решению ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грачевой более 370 тысяч евро для пожизненного обслуживания бионического протеза, который ей нужен для уходя за детьми и полноценной жизни.