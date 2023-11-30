Общество 30 ноября 2023, 13:50 Сериал «Кибердеревня» стал победителем премии «Сноба» «Сделано в России

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Накануне подвели итоги ежегодной премии «Сделано в России». Об этом сообщил ее учредитель «Сноб».

Премия началась с выступления издателя проекта Марины Геворкян. Она рассказала, что журналу уже 15 лет, 12 из которых проводится премия «Сделано в России».

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«Мы проводим премию „Сделано в России“, отмечая соотечественников в разных креативных индустриях. С этими людьми и проектами нас объединяет страсть», — сказала Геворкян.

Победителей выбирали в разных номинациях. В категории «Фокус внимания» победил сериал «Кибердеревня». Также назвали лучших среди гастрономии, издательств, алкогольных компаний и других.

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