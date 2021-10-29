Сериал «Игра в кальмара» запустит свою криптовалюту

Корейский сериал «Игра в кальмара», ставший самым рейтинговым за всю историю Netflix, анонсировал запуск собственной криптовалюты. Об этом сообщил американский кабельный телеканал CNBC.

Валюта называется просто «Кальмар» (Squid) и сейчас стоит 2,22 доллара. При этом стоимость единицы на рынке встречается и в размере 174 миллионов долларов.

Валюту создатели шоу выпустили не просто так. Она должна была стать специальной монетой для игры по мотивам корейской истории. В ноябре начнется виртуальное соревнование, состоящее из шести раундов, как в сериале. Но компания пообещала, что разницу участники должны заметить — игры будут безопасными.

Ранее создатель популярнейшего сюжета, режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек признавался, что компания Netflix не стала выплачивать ему никаких бонусов за глобальный успех картины. В беседе с журналистами автор сериала признался, что денег ему хватает, но он не богат.

Сам же стриминг «Игра в кальмара» обогатила на сотни миллионов долларов.