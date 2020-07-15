Сериал Джима Керри «Шучу» закрыли после второго сезона

Причины закрытия сериала не указаны.

«Мы очень гордимся тем, что дали эфир столь оригинальному и признанному критиками сериалу», — заявили представители телеканала в официальном заявлении.

Проект стал вторым случаем сотрудничества Керри и режиссера Мишеля Гондри, который поставил почти половину всех эпизодов. Продюсер Дэйв Холстейн запустил второй сезон в феврале 2020 года, а 8 марта состоялись премьеры двух финальных серий.

Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной закрытия картины.

Джим Керри сыграл персонажа, который переживает серьезный экзистенциальный кризис.

Напомним, «Шучу» рассказывает о жизни популярного детского телеведущего Джеффа Пиклса, который дарит радость детям, но сам остается глубоко несчастным. Сериал получил большой отклик у публики и критиков и множество наград на престижные премии.